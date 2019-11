Sassari, ĺ 27 novembre 2019

Interventi del Settore Ambiente sul verde pubblico

Tra ottobre e novembre, il settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari ha eseguito e sta eseguendo interventi straordinari di manutenzione del verde, per la tutela della pubblica incolumità. Sono stati potati gli alberi di viale Italia, tra l'emiciclo Garibaldi e via Sardegna; inoltre sono stati rimossi gli esemplari caduti e abbattuti quelli resi instabili dal maltempo in via Bellini, via Puccini, viale Umberto, largo Londra, viale Italia, scuola di via Bottego, corso Vico, via Rossini, via Napoli, piazza Dettori, scuola di via Ogliastra, via Mascagni e via Cedrino.



Contestualmente, nei giorni scorsi, i pini del parco di Baddimanna e lungo il confine con via Prati, sono stati potati e abbattuti quelli pericolosi. Altri interventi di messa in sicurezza sono stati compiuti nel parco della Solidarietà di Li Punti, a seguito della caduta di grossi esemplari di eucalipti, pini e robinie.



A questi si aggiungono gli abbattimenti di circa 40 palme ormai compromesse dal punteruolo rosso in piazza Castello, piazza d'Italia, via Roma e via Asproni.



Per il 2020 sono in fase di approvazione gli interventi di messa in sicurezza e di messa a dimora di nuove essenze in viale Umberto, via Amendola; via Napoli; piazza Marconi; viale Caprera; largo Londra; via Predda Niedda; viale Trento; viale S. Francesco; viale Mameli; viale Trieste; via Pascoli; via Zanetti; via Mastino e via Togliatti.

[ufficio_stampa@comune.sassari.it]