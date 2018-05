Ufficio stampa

Sassari, lì 23 maggio 2018

Città medie: a Sassari la seconda tappa del road show di Anci

Il potenziale delle città medie per lo sviluppo dell'Italia: è questo il tema del road show in programma giovedì 24 e venerdì 25 maggio a Sassari nella sede della Camera di Commercio. Si tratta della seconda tappa dell'iniziativa voluta da Anci, in collaborazione con Gse (Gestore Servizi Energetici) per conoscere, valorizzare e promuovere lo sviluppo sostenibile e l’eccellenza dei territori che fanno capo alle città medie. Comune capofila della rete metropolitana del nord-ovest, punto di riferimento di un'area vasta che comprende otto comuni, Sassari è una delle città-territorio italiane, individuate come nodi strategici nella crescita del paese.

Il road show, che si inserisce nell’ambito dei lavori della Consulta delle città medie e pianificazione strategica Anci, di cui Nicola Sanna, sindaco di Sassari, è presidente, si incentra, in particolar modo sulla sostenibilità ambientale, e prevede un confronto tra gli attori del territorio sulle politiche urbane, gli strumenti di pianificazione e le opportunità finanziarie di sviluppo sostenibile.

Il pomeriggio di giovedì 24 maggio è dedicato ai progetti di eccellenza per Sassari e l'area vasta, e prevede una serie di focus, che vedranno alternarsi al tavolo i rappresentanti delle istituzioni e quelli del mondo imprenditoriale e di categoria.

Un dialogo tra pubblico e privato che continuerà anche nella giornata di venerdì 25 maggio, durante la quale è previsto un confronto sul disegno di legge della Regione Sardegna in materia di disciplina di governo del territorio, un tavolo tecnico di Gse sull'efficienza energetica della pubblica amministrazione e una tavola rotonda alla quale prenderanno parte rappresentanti di alcune città italiane, da Parma ad Arezzo, da Campobasso a Nuoro, in un'ottica di confronto e scambio di esperienze e progetti.

Obiettivo della due giorni è discutere e approfondire tematiche comuni, a partire dall'ambito locale, per costruire strategie unitarie che vedano le città medie capofila del coordinamento territoriale, protagoniste della riorganizzazione delle aree vaste e dello sviluppo del sistema urbano nazionale.

[Portavoce Comune di Sassari]