Ufficio stampa

PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LEGGE 162/98

gestione anno 2020

La Regione Sardegna, con delibera n° 51/25 del 18/12/2019, ha stabilito di dare continuità dal 01/01/2020 ai piani personalizzati in essere al 31/12/2019, prevedendo per i primi quattro mesi dell'anno (gennaio-aprile) gli stessi importi mensili assegnati per il periodo maggio-dicembre 2019.

Dal giorno 01/05/2020 gli importi verranno ricalcolati sulla base dell'aggiornamento, da effettuarsi entro i primi tre mesi dell'anno, della scheda sociale, della nuova attestazione ISEE 2020 (rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 art.6) e, ove necessario della scheda salute.

Pertanto, gli attuali beneficiari del programma potranno mandare in proroga i piani personalizzati in essere tenendo conto di quanto sopra e nel rispetto delle indicazioni date nel 2019.

Dovranno, inoltre, attivarsi per richiedere tempestivamente l'attestazione ISEE 2020, al fine di poterne entrare in possesso entro il 28/02/2020 ed aggiornare, se ritenuto necessario, la scheda salute.

Per ulteriori informazioni si rinvia all'informativa “L.162-98 informativa piani personalizzati modalità indiretta in essere al 31-12-2019 - gestione 2020”.

Con la stessa delibera la Regione ha disposto l'ammissione al programma di nuovi piani personalizzati, che avranno decorrenza dal 01/05/2020, per le persone con riconoscimento della condizione di disabilità, di cui all’articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992, in possesso della certificazione al 31/12/ 2019 o che siano state sottoposte a visita entro tale data e la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente.

La presentazione delle nuove domande da parte dei cittadini attualmente non beneficiari di un piano personalizzato L.162/98 potrà avvenire, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal settore, a decorrere dal giorno 05/02/2020 al giorno 10/03/2020 tramite consegna presso la sede territoriale di riferimento del servizio sociale o inviandola attraverso la posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it .

Le domande presentate oltre il termine del 10/03/2020 verranno prese in carico dagli uffici, secondo l'ordine di presentazione, solo se i tempi a disposizione lo consentiranno, tenuto conto della scadenza individuata dalla Regione per la conclusione delle attività.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla documentazione di seguito pubblicata e si invita a rivolgersi alle sedi territoriali dei servizi sociali del Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale.

